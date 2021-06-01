Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Фото: твиттер сборной России

В товарищеской игре в рамках подготовки к Евро-2020 сборная России сыграла вничью с Польшей.

Поляки благодаря голу Якуба Шверчока открыли счет на 4-й минуте. Восстановил паритет Вячеслав Караваев.

Напомним, что 5 июня сборная России сыграет с Болгарией.

Польша - Россия 1:1

Голы: Шверчок, 4 - 1:0, Караваев, 20 - 1:1

Польша: Фабианьски, Пионтковски (Беднарек, 57), Гелик, Пухач, Кендзера (Берешиньски, 56), Франковски (Линетти, 80), Клих (Козловски, 70), Крыховяк, Швидерски (Модер, 67), Шверчок, Ковнацки (Юзвяк, 56).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Кудряшов, Джикия, Караваев, Семенов (Дивеев, 46), Оздоев (Мухин, 57), Зобнин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Дзюба (Заболотный, 67).

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