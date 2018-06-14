Сборная России теряет Дзагоева

Сборная России потеряла своего полузащитника Алана Дзагоева.

27-летний хавбек получил повреждение в середине первого тайма стартовой игры Чемпионата Мира против Саудовской Аравии. На 24-й минуте вместо на него на поле вышел Денис Черышев.

Напомним, Россия уже ведет в счете в стартовом матче ЧМ-2018. | soccernews.ru