Сборная России теряет Головина
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин покинул расположение национальной команды по причине повреждения.
Как сообщает Sport24, полузащитник пропустит две недели из-за травмы бедра.
Футболист не примет участия в матче квалификации к чемпионату мира 2022 против Мальты, а также ближайшее игры "Монако" в Лиге 1 и Лиге Европы.
Напомним, что Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.
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