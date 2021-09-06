Сборная России теряет Головина

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин покинул расположение национальной команды по причине повреждения.

Как сообщает Sport24, полузащитник пропустит две недели из-за травмы бедра.

Футболист не примет участия в матче квалификации к чемпионату мира 2022 против Мальты, а также ближайшее игры "Монако" в Лиге 1 и Лиге Европы.

Напомним, что Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

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