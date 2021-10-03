Сборная России теряет Ионова

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Алексей Ионов не поможет сборной России в октябрьских играх квалификации к ЧМ-2022.

По сообщению официального сайта РФС, Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со сборными Словакии и Словении.

Напомним, что Алексей травмировался в расположении "Краснодара" и не сыграл в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Cборная России в октябре сыграет со Словакией 8 числа в Казани, и со Словенией 11 числа в Мариборе.

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