Сборная России теряет очередного игрока

Теги россиядалер кузяев

Сборная России теряет очередного игрокаНа сегодняшней тренировке сборной России повреждение получил полузащитник команды Далер Кузяев, информирует Чемпионат.

Степень серьезности травмы будет определена позже - после прохождения игроком медицинского обследования.

Ранее 25-летний хавбек получил травму голеностопа в матче чемпионата страны за питерский "Зенит" против "Ростова". Это повреждение не позволило футболисту принять участия в товарищеском матче против сборной Бразилии. В общую группу национальной команды Кузяев вернулся только вчера.

Напомним, в сегодняшней тренировке сборной России не принимает участия Зобнин. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов