Сборная России теряет очередного игрока

На сегодняшней тренировке сборной России повреждение получил полузащитник команды Далер Кузяев, информирует Чемпионат.

Степень серьезности травмы будет определена позже - после прохождения игроком медицинского обследования.

Ранее 25-летний хавбек получил травму голеностопа в матче чемпионата страны за питерский "Зенит" против "Ростова". Это повреждение не позволило футболисту принять участия в товарищеском матче против сборной Бразилии. В общую группу национальной команды Кузяев вернулся только вчера.

Напомним, в сегодняшней тренировке сборной России не принимает участия Зобнин. | soccernews.ru