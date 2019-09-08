Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Сборная России начала готовится к матчу 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном. Об этом сообщает "Чемпионат".



Тренировка проходит на стадионе в Калининграде. Команда присутствует в полном составе.

Матч Россия - Казахстан пройдет в понедельник, 9 сентября, на стадионе "Калининград". Начало встречи - в 21:45 мск.



В первой игре команд сборная России разгромила Казахстан со счетом 4:0.

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