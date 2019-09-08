Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе
Сборная России начала готовится к матчу 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном. Об этом сообщает "Чемпионат".
Тренировка проходит на стадионе в Калининграде. Команда присутствует в полном составе.
Матч Россия - Казахстан пройдет в понедельник, 9 сентября, на стадионе "Калининград". Начало встречи - в 21:45 мск.
В первой игре команд сборная России разгромила Казахстан со счетом 4:0.
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|Команда
|М
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|Спартак Москва
|7
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|8
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|5
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|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
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|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
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|16
|Тамбов
|7
|4