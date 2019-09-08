Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Теги россияказахстан

Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Сборная России начала готовится к матчу 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном. Об этом сообщает "Чемпионат".

Тренировка проходит на стадионе в Калининграде. Команда присутствует в полном составе.

Матч Россия - Казахстан пройдет в понедельник, 9 сентября, на стадионе "Калининград". Начало встречи - в 21:45 мск.

В первой игре команд сборная России разгромила Казахстан со счетом 4:0.

Не пропустите: Сборная России опубликовала фото в честь всемирного дня бороды| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги

Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов