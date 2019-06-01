Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к июньским матчам квалификации Евро-2020 против Кипра и Сан-Марино.

Сегодня национальная команда тренируется в полном составе на базе в Новогорске. В занятии принимают участие 28 футболистов.

Напомним, что в окончательную заявку сборной вошли 30 игроков, однако Владислав Игнатьев выбыл из-за травмы коленного сустава, а Николай Комличенко прибудет на сбор только в воскресенье.

Сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня, а с Кипром - 11 июня. Матчи пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.

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