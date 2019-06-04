Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает готовиться к матчам отборочного тура Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром, пишет "Чемпионат".

На данный момент команда тренируется в полном составе, кроме полузащитника Юрия Газинского, получившего травму в первом тайме контрольного матча с "Чертаново" (6:0).

Напомним, 8 июня национальная команда в Саранске встретится с Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

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