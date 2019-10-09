Сборная России тренируется в полном составе

В настоящее время сборная России проводит тренировку на своей базе в Новогорске.

Участие в сегодняшнем занятии принимают все футболисты национальной команды.

Напомним, что россияне готовятся к матчам квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

По итогам ближайших игр сборная может досрочно получить путёвку на континентальное первенство.

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