Сборная России тренируется в полном составе
В настоящее время сборная России проводит тренировку на своей базе в Новогорске.
Участие в сегодняшнем занятии принимают все футболисты национальной команды.
Напомним, что россияне готовятся к матчам квалификации Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
По итогам ближайших игр сборная может досрочно получить путёвку на континентальное первенство.
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|Уфа
|12
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|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
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|12
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|Спартак Москва
|12
|14
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|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
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|Сочи
|12
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|14
|Ахмат
|12
|12
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|Динамо Москва
|12
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|Тамбов
|12
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