Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020

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Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020

В рамках отбора Евро-2020 (U-19) сборная России вырвала ничью в игре против Уэльса.

После двух туров Россия занимает в группе 3-е место, отставая от лидирующего Уэльса на два очка.

Уэльс - Россия 2:2

Голы: Косарев, 30 - 0:1, Уильямс (пен), 66 - 1:1, Уильямс (пен), 82 - 2:1, Прохин, 85 - 2:2.

Россия: Будачев, Прохин, Агапов, Вахания, Быковский, Литвинов, Кравцов, Школик (Петров, 67), Оганесян (Герчиков, 54 (Данилин, 83)), Севикян, Косарев (Кутовой, 66).

Уэльс: Вебб (Барден, 40), Бойс, Уильямс, Й. Хьюз (Пинчард, 46), Эстли Эванс, Паттерн, Пирсон (Гриффитс, 62), Боуэн (Смит, 78), Нортон (Дейвис, 62), Адамс.

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