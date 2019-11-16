Сборная России U-19 спасла ничью в матче с Уэльсом в отборе Евро-2020
В рамках отбора Евро-2020 (U-19) сборная России вырвала ничью в игре против Уэльса.
После двух туров Россия занимает в группе 3-е место, отставая от лидирующего Уэльса на два очка.
Уэльс - Россия 2:2
Голы: Косарев, 30 - 0:1, Уильямс (пен), 66 - 1:1, Уильямс (пен), 82 - 2:1, Прохин, 85 - 2:2.
Россия: Будачев, Прохин, Агапов, Вахания, Быковский, Литвинов, Кравцов, Школик (Петров, 67), Оганесян (Герчиков, 54 (Данилин, 83)), Севикян, Косарев (Кутовой, 66).
Уэльс: Вебб (Барден, 40), Бойс, Уильямс, Й. Хьюз (Пинчард, 46), Эстли Эванс, Паттерн, Пирсон (Гриффитс, 62), Боуэн (Смит, 78), Нортон (Дейвис, 62), Адамс.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3