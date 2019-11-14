Сборная России U18 потерпела разгромное поражение от Англии

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Сборная России U18 потерпела разгромное поражение от Англии

Юношеская сборная Англии U18 в товарищеском матче разгромила сверстников из России. Поединок состоялся в Испании.

Англичане добыли победу благодаря голам Мадуэке, Гринвуда, Палмера, Роджерса и Майтена. В составе россиян отличились Денисов и Щетинин.

Англия U18 — Россия U18 — 5:2 (2:0)
Голы: Мадуэке, 8 - 1:0, Гринвуд, 44 - 2:0, Палмер, 47 - 3:0, Денисов, 54 - 3:1, Щетинин, 62 - 3:2, Майтен, 86 - 4:2,  Роджерс, 88 - 5:2

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