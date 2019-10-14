Сборная России U19 под руководством Кержакова разгромила Эстонию U19
Юношеская сборная России (U19) разгромила команду Эстонии (U19) со счетом 6:0.
В составе победителей дубли оформили Петров и Кутовой, также голами отметились Севикян и Микушин.
Эстония (U19) - Россия (U19) - 0:6 (0:5)
Голы: Петров, 5 - 0:1, Севикян, 7 - 0:2, Кутовой, 19 - 0:3, Микушин, 29 - 0:4, Кутовой, 37 - 0:5, Петров, 72 - 0:6
Отметим, это второй матч команд. 12 октября национальная команда России под руководством Александра Кержакова добилась победы со счётом 3:0.
Напомним, вчера, 13 октября, основная команда сборной России обыграла Кипр (6:0) и досрочно вышла в финал Евро-2020.
А еще: Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро| http://soccernews.ru
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