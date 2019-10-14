Сборная России U19 под руководством Кержакова разгромила Эстонию U19

Теги александр кержаков

Сборная России U19 под руководством Кержакова разгромила Эстонию U19

Юношеская сборная России (U19) разгромила команду Эстонии (U19) со счетом 6:0.

В составе победителей дубли оформили Петров и Кутовой, также голами отметились Севикян и Микушин.

Эстония (U19) - Россия (U19) - 0:6 (0:5)

Голы: Петров, 5 - 0:1, Севикян, 7 - 0:2, Кутовой, 19 - 0:3, Микушин, 29 - 0:4, Кутовой, 37 - 0:5, Петров, 72 - 0:6

Отметим, это второй матч команд. 12 октября национальная команда России под руководством Александра Кержакова добилась победы со счётом 3:0.

Напомним, вчера, 13 октября, основная команда сборной России обыграла Кипр (6:0) и досрочно вышла в финал Евро-2020.

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