Сборная России U21 ушла от поражения в матче со Словенией

Молодежная сборная России U21 в гостевом товарищеском матче сыграла вничью с командой Словении со счетом 2:2. Хозяева дважды вели в счете, забивали Ник Прелец и Давид Брекало. Впрочем, россияне оба раза отыгрывались благодаря голам Солтмурада Бакаева и Данила Глебова.

Словения U21 – Россия U21 – 2:2 (1:0)

Голы: Прелец, 17 - 1:0, Бакаев, 65 - 1:1, Брекало, 69 - 2:1, Глебов, 73 - 2:2

Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов (Прохин, 70), Татаев, Глебов, Макаров (Бакаев, 60), Голубев (Ненахов, 70), Игнатов (Литвинов, 70), Куликов, Рыбчинский (Степанов, 60), Ломовицкий.

Не пропустите: Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия. | http://soccernews.ru