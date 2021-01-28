Сборная России (U21) узнала соперников по отбору на Евро-2023
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2023 среди молодежных сборных.
Сборная России, согласно таблице коэффициентов УЕФА, была посеяна во вторую корзину вместе с командами Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Бельгии, Сербии, Швейцарии и Греции. Сборной Михаила Галактионова достались сборные Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.
Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2023:
Группа А
Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония
Группа В
Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино
Группа С
Испания, РОССИЯ, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта
Группа D
Португалия, Греция, Исландия, Белоруссия, Кипр, Лихтенштейн
Группа Е
Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдавия, Гибралтар
Группа F
Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург
Группа G
Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра
Группа H
Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские острова, Армения
Группа I
Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан
Отборочный турнир стартует в марте. Всего будет разыграно 14 путевок в финальную стадию. Из-за участия сборной в финальном турнире чемпионата Европы 2021 года, старт в отборочном турнире, скорее всего, состоится в сентябре.
Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.
Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию, которая пройдет в июне-июле 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18