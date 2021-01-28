Сборная России (U21) узнала соперников по отбору на Евро-2023

Теги

Сборная России (U21) узнала соперников по отбору на Евро-2023В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2023 среди молодежных сборных.

Сборная России, согласно таблице коэффициентов УЕФА, была посеяна во вторую корзину вместе с командами Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Бельгии, Сербии, Швейцарии и Греции. Сборной Михаила Галактионова достались сборные Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2023:

Группа А
Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония

Группа В
Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино

Группа С
Испания, РОССИЯ, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта

Группа D
Португалия, Греция, Исландия, Белоруссия, Кипр, Лихтенштейн

Группа Е
Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдавия, Гибралтар

Группа F
Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург

Группа G
Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра

Группа H
Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские острова, Армения

Группа I
Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

Отборочный турнир стартует в марте. Всего будет разыграно 14 путевок в финальную стадию. Из-за участия сборной в финальном турнире чемпионата Европы 2021 года, старт в отборочном турнире, скорее всего, состоится в сентябре.

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию, которая пройдет в июне-июле 2023 года.

Читать также: Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов