Сборная России (U21) узнала соперников по отбору на Евро-2023

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2023 среди молодежных сборных.



Сборная России, согласно таблице коэффициентов УЕФА, была посеяна во вторую корзину вместе с командами Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Бельгии, Сербии, Швейцарии и Греции. Сборной Михаила Галактионова достались сборные Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.



Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2023:

Группа А

Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония

Группа В

Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино

Группа С

Испания, РОССИЯ, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта

Группа D

Португалия, Греция, Исландия, Белоруссия, Кипр, Лихтенштейн

Группа Е

Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдавия, Гибралтар

Группа F

Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург

Группа G

Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра

Группа H

Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские острова, Армения

Группа I

Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

Отборочный турнир стартует в марте. Всего будет разыграно 14 путевок в финальную стадию. Из-за участия сборной в финальном турнире чемпионата Европы 2021 года, старт в отборочном турнире, скорее всего, состоится в сентябре.

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.