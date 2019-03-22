Сборная России убралась в раздевалке после матча с Бельгией

Футболисты сборной России после поражения от Бельгии в матче первого тура квалификации Евро-2020 совершили хороший поступок.

Игроки национальной команды убрались после себя в раздевалке. Фото помещения опубликовано в твиттере сборной.

Бельгийская сторона выразила благодарность за такой жест: "Спасибо. Безопасной поездки обратно и удачи в отборе к Евро!".

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