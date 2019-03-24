Сборная России убралась в раздевалке после матча с Казахстаном

Сборная России взяла пример с Японии и убирает раздевалку после себя.

Так, россияне поблагодарили Казахстан за хороший прием и за высокий уровень организации встречи. Напомним, что Россия убирала раздевалку и после игры против Бельгии (1:3).

Ранее подобным поведением отличилась сборная Японии во время ЧМ-2018.

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