Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.
Подопечные Станислава Черчесова поднялись 63-го на 62-е место.
Лидером остается Германии. Второе место у Бразилии, а замыкает тройку сборная Аргентины.
1. Германия 1609
2. Бразилия 1603
3. Аргентина 1413
4. Португалия 1332
5. Швейцария 1329
…
62. Россия 590
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