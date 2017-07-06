Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФАСборная России поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

Подопечные Станислава Черчесова поднялись 63-го на 62-е место.

Лидером остается Германии. Второе место у Бразилии, а замыкает тройку сборная Аргентины. 

1. Германия 1609

2. Бразилия 1603

3. Аргентина 1413

4. Португалия 1332

5. Швейцария 1329

62. Россия 590

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