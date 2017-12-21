Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свои позиции в декабрьском рейтинге ФИФА национальных команд.

Так, подопечным Станислава Черчесова удалось подняться на одну строчку вверх - с 65-го на 64-ю позицию. Десятка же лучших сборных выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Испания

7. Польша

8. Швейцария

9. Франция

10. Чили

Напомним, Карпин назвал игроков "Ростова", которые могут попасть в заявку сборной России на ЧМ. | soccernews.ru