Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФАСборная России улучшила свои позиции в декабрьском рейтинге ФИФА национальных команд.

Так, подопечным Станислава Черчесова удалось подняться на одну строчку вверх - с 65-го на 64-ю позицию. Десятка же лучших сборных выглядит так:

1. Германия
2. Бразилия
3. Португалия
4. Аргентина
5. Бельгия 
6. Испания 
7. Польша
8. Швейцария
9. Франция
10. Чили

Напомним, Карпин назвал игроков "Ростова", которые могут попасть в заявку сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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