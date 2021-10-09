Сборная России установила собственный антирекорд в квалификации ЧМ

Фото твиттер сборной России

В рамках 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная России дома минимально обыграла Словакию со счётом 1:0.

Несмотря на победу, подопечные Валерия Карпина владели мячом всего 26 процентов игрового времени.

Сообщается, что это новый антирекорд россиян в матчах квалификации к чемпионату мира.

Ранее худшим результатом сборной было 33 процента владения в домашней игре с Португалией (1:0) в октябре 2012 года.

Не пропустите: "Трагедия": Аршавин мощно охарактеризовал матч Россия - Словакия. | http://soccernews.ru