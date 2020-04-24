Сборная России устроила акцию благодарности, посвящённую медработникам

Футболисты и футболистки сборных России разных возрастов поблагодарили медицинских работников за их героический труд в условиях пандемии коронавируса.

Спортсмены наградили врачей, медсестёр и прочих искренними аплодисментами. Соответствующее видео появилось в твиттере национальной команды.

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" - говорится в публикации.

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! #ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp — Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020

Напомним, что в России коронавирусом заразились почти 70 тысяч человек, более 600 заболевших умерли.

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