Сборная России утвердила окончательную заявку на Евро-2020
В итоговой заявке сборной России для участия в финальном турнире Евро-2020 не будет изменений.
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что расположение сборной сегодня покинут вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.
Таким образом, своё место в составе сохранил Фёдор Кудряшов, который восстанавливается после мышечной травмы.
На групповом этапе Евро россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Сборная России выложила видео с открытой тренировки. | http://soccernews.ru
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