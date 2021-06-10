Сборная России утвердила окончательную заявку на Евро-2020

Фото твиттер сборной России

В итоговой заявке сборной России для участия в финальном турнире Евро-2020 не будет изменений.

Пресс-служба национальной команды подтвердила, что расположение сборной сегодня покинут вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Таким образом, своё место в составе сохранил Фёдор Кудряшов, который восстанавливается после мышечной травмы.

На групповом этапе Евро россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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