Сборная России уже провела разминку на "Лужниках"

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Сборная России уже провела разминку на "Лужниках"Сборная России уже провела разминку на "Лужниках" перед матчем 1/8 финала домашнего Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

Напомним, сборная России сегодня сыграет в следующем составе. | soccernews.ru

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