Сборная России узнала соперника по 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 встретится с Испанией.

В другой паре мы увидим противостояние между сборными Уругвая и Португалии.

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