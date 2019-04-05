Сборная России узнала соперников по групповому этапу Евро-2019 U-17

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Сборная России узнала соперников по групповому этапу Евро-2019 U-17

Прошла жеребьевка групповой стадии Чемпионата Европы-2019 U-17.

Отметим, что соперниками сборной России стали Венгрия, Исландия и Португалия.

Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.

Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.

Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.

Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.

Турнир начнется 3-го и завершится 19-го мая. Страной-хозяйкой является Ирландия.

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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