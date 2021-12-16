Сборная России узнала соперников по Лиге Наций

В это время проходит жеребьевка групповой стадии Лиги Наций-2022/23.

Сборная России попала в одну группу с Исландией, Израилем и Албанией.

Напомним, что россияне выступают в лиге В. Матчи группового этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года.

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