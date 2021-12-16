Сборная России узнала соперников по Лиге Наций

Теги россияисландияизраильалбания

Сборная России узнала соперников по Лиге Наций

В это время проходит жеребьевка групповой стадии Лиги Наций-2022/23.

Сборная России попала в одну группу с Исландией, Израилем и Албанией.

Напомним, что россияне выступают в лиге В. Матчи группового этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Читайте также: Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23

Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов