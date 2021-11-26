Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022

Фото телеграм-канал сборной России

Стало известно, с кем сыграет сборная России в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

В полуфинале команда Валерия Карпина встретится с Польшей.

В финале россияне сразятся с победителем пары Швеция - Чехия.

Стыки запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.

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