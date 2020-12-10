Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021

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Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021

Состоялась жеребьевка финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2021.

Сборная России попала в группу С вместе командами Исландии, Франции и Дании.

Группа А. Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа В. Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа С. Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D. Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Молодежный Евро-2021 пройдет в Венгрии и Словении. Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта. Плей-офф будет сыгран с 31 мая по 6 июня.

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