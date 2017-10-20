Сборная России в марте может провести товарищеский матч с Францией

Генеральный директор РФС Александр Алаев не исключил, что в марте 2018 года сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Франции.

"Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведём переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом" - сказал Алаев.

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