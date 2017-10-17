Сборная России в марте сыграет с Бразилией

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Сборная России в марте сыграет с Бразилией

Российский футбольный союз и Бразильская конфедерация футбола договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Контрольный поединок состоится 23 марта в Москве. Стадион и время начала игры будут объявлены позднее.

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