Сборная России в марте сыграет с Бразилией

Российский футбольный союз и Бразильская конфедерация футбола договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Контрольный поединок состоится 23 марта в Москве. Стадион и время начала игры будут объявлены позднее.

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