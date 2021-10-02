Сборная России, возможно, теряет еще одного игрока

Фото: инстаграм "Динамо"

Хавбек "Динамо" Арсен Захарян травмировался в игре против "Крыльев Советов" (0:1).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", футболист покидал стадион прихрамывая и в лангетке.

При этом стоит отметить, что Захарян отыграл весь матч и не был заменен.

Напомним, что после этих выходных начнется пауза на игры сборных.

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