Сборная России, возможно, теряет еще одного игрока
Фото: инстаграм "Динамо"
Хавбек "Динамо" Арсен Захарян травмировался в игре против "Крыльев Советов" (0:1).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", футболист покидал стадион прихрамывая и в лангетке.
При этом стоит отметить, что Захарян отыграл весь матч и не был заменен.
Напомним, что после этих выходных начнется пауза на игры сборных.
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