Сборная России впервые проиграла при Карпине

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Сборная России потерпела первое поражение при главном тренере Валерии Карпине, проиграв команде Хорватии со счетом 0:1 в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

52-летний Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством россияне сыграли вничью в домашнем матче с Хорватией (0:0), а затем одержали победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0), Словенией (2:1) и Кипром (6:0).

Россия не сумела завоевать прямую путевку на чемпионат мира, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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