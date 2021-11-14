Сборная России впервые проиграла при Карпине
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Сборная России потерпела первое поражение при главном тренере Валерии Карпине, проиграв команде Хорватии со счетом 0:1 в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
52-летний Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством россияне сыграли вничью в домашнем матче с Хорватией (0:0), а затем одержали победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0), Словенией (2:1) и Кипром (6:0).
Россия не сумела завоевать прямую путевку на чемпионат мира, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.
Не пропустите: Названы потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия потеряла двух основных игроков перед полуфиналом стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Карпин рассказал, будет ли он тренировать сборную России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией
-
Россия сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022
Лента новостей
-
Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022
-
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией
-
Карпин рассказал, почему он не заменил Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
-
Семин высказался о поражении России в матче с Хорватией
-
Жена Карпина отреагировала на поражение сборной России в матче с Хорватией
-
Россия потеряла двух основных игроков перед полуфиналом стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Карпин рассказал, будет ли он тренировать сборную России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией
-
В РФС отреагировали на поражение сборной России в матче с Хорватией
-
Сборная России впервые проиграла при Карпине
-
Словакия уничтожила Мальту, Словения победила Кипр
-
Россия сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
1
Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022
-
2
"Это говно редкое". Ловчев устроил скандал в студии "Матч ТВ"
-
"Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга
-
Куман может возглавить шотландский топ-клуб
-
Мбаппе ярко высказался о своих целях в ПСЖ и сборной Франции