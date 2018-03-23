Сборная России впервые в истории потерпела крупное поражение в домашнем матче

В товарищеском матче сборная России на своём поле проиграла национальной команде Бразилии со счётом 0:3.

Таким образом, россияне впервые в истории потерпели крупное поражение в домашнем матче.

Ранее сборная России никогда не проигрывала в родных стенах с разницей в три и более голов.

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