Сборная России впервые в истории потерпела крупное поражение в домашнем матче

Теги россиябразилия

Сборная России впервые в истории потерпела крупное поражение в домашнем матче

В товарищеском матче сборная России на своём поле проиграла национальной команде Бразилии со счётом 0:3.

Таким образом, россияне впервые в истории потерпели крупное поражение в домашнем матче.

Ранее сборная России никогда не проигрывала в родных стенах с разницей в три и более голов.

Не пропустите: Поражение от Бразилии стало самым крупным для России при Черчесове. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов