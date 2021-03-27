Сборная России выбрала форму для игры со Словенией

Фото телеграм-канал сборной России

Стало известно, в какой форме футболисты сборной России будут играть против Словении в матче квалификации ЧМ-2022.

На газон стадиона "Фишт" в Сочи полевые игроки выйдут в красной экипировке, а вратарь - в зелёной.

Напомним, что матч состоится сегодня и начнётся в 17:00 по московскому времени.

В 1-м туре отбора россияне победили Мальту (3:1), а словенцы - Хорватию (1:0).

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