Сборная России выбрала форму на матч с Бельгией
Фото телеграм-канал сборной России
Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Бельгией в поединке 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Полевые футболисты выйдут на поле в белом комплекте экипировки, а вратарь - в зелёном.
Матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.
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