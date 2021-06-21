Сборная России выбрала форму на решающий матч с Данией

Фото телеграм-канал сборной России

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Данией в поединке 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Полевые футболисты выйдут на поле в красном комплекте экипировки, а вратарь - в чёрном.

Матч Россия - Дания состоится сегодня в Копенгагене. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.

Если россияне не проиграют датчанам, то с высокой долей вероятности пройдут в плей-офф Чемпионата Европы.

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