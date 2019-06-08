Сборная России выбрала игровую форму на матч с Сан-Марино

Сборная России определилась с формой, в которой игроки национальной команды выйдут на матч третьего тура квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

Вратарь будет играть в жёлтом комплекте, а полевые футболисты - в красном.

В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме. Вратарь - в жёлтой. pic.twitter.com/K5NEAc68oi — Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.

Напомним, что матч Россия - Сан-Марино состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Саранске на "Мордовия Арене".

Не пропустите: Черчесов надеется, что Жирков продолжит играть за сборную России. | http://soccernews.ru