Сборная России выбрала место проведения игры со Словенией

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Сборная России выбрала место проведения игры со Словенией

Стало известно, где пройдёт матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, местом проведения игры выбран стадион "Фишт" в Сочи.

Встреча состоится 27 марта в 17:00 по московскому времени.

За три дня до этого россияне сыграют с Мальтой, через три дня - со Словакией.

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