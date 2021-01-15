Сборная России выбрала место проведения игры со Словенией
Стало известно, где пройдёт матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.
Как сообщает пресс-служба национальной команды, местом проведения игры выбран стадион "Фишт" в Сочи.
Встреча состоится 27 марта в 17:00 по московскому времени.
За три дня до этого россияне сыграют с Мальтой, через три дня - со Словакией.
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