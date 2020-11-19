Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018

Сборная России не побеждает в шести матчах кряду - три ничьи и три поражения.

Это худшая безвыигрышная серия команды после домашнего Чемпионата Мира 2018 года.

Как раз на мундиале россияне прервали серию из семи игр без побед, которая длилась с октября 2017-го.

Данный результат двухлетней давности является антирекордом для сборной в современную эпоху (после 1991 года).

Не пропустите: Уткин пошутил об игре сборной России без Дзюбы. | http://soccernews.ru