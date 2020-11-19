Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018
Сборная России не побеждает в шести матчах кряду - три ничьи и три поражения.
Это худшая безвыигрышная серия команды после домашнего Чемпионата Мира 2018 года.
Как раз на мундиале россияне прервали серию из семи игр без побед, которая длилась с октября 2017-го.
Данный результат двухлетней давности является антирекордом для сборной в современную эпоху (после 1991 года).
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