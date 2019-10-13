Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

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Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

В игре отборочного раунда Евро-2020 сборная России разгромила Кипр.

Так, россияне стали третьей сборной, которая оформила себе путевку на Чемпионат Европы 2020 года.

Отметим, что Россия выходит на Евро пятый раз кряду. Ранее сборная участвовала в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.

Лучшим результатом России на турнире является выход в полуфинал в 2008 году, где команда уступила Испании.

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Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020

Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020

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