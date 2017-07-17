Сборная России выиграла чемпионат мира по болотному футболу

В Финляндии завершился чемпионат мира по болотному футболу.

Золотые медали мундиаля завоевала сборная России, которая взяла верх над хозяевами турнира, которые по совместительству являются родоначальниками этого вида спорта.

Стоит отметить, что российские команды одержали победы сразу в трёх категориях: среди мужчин-профессионалов, среди мужчин-любителей и в миксте.

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