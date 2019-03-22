Сборная России вылетела в Астану

Напомним, матч Казахстан - Россия пройдет 24 марта в Астане.
Вчера, 21 марта, национальная команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1.
А еще: Казахстан огласил список игроков на матч с Россией| http://soccernews.ru
Болгария -
Черногория -
Англия -
Чехия -
Португалия -
Украина -
Молдова -
Франция -
Швеция -
Румыния -
Испания -
Норвегия -
Италия -
Финляндия -
Казахстан -
Россия -
Венгрия -
Хорватия -
Нидерланды -
Германия -
Словения -
Македония -
Кипр -
Бельгия -
Турция -
Молдова -
Черногория -
Англия -
Португалия -
Сербия -
Люксембург -
Украина -
Сборная России вылетела в Казахстан на отборочный матч Европы 2020. об этом информирует пресс-служба национальной команды.
Фото из аэропорта в Брюсселе— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
Защитник @ Федор Кудряшов pic.twitter.com/ZgaTFdDriX
Все готовы к взлёту! До встречи в Казахстане, друзья! ✈️❤️ pic.twitter.com/Js2389y6mz— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
Напомним, матч Казахстан - Россия пройдет 24 марта в Астане.
Вчера, 21 марта, национальная команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1.
А еще: Казахстан огласил список игроков на матч с Россией| http://soccernews.ru
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11