Сборная России вылетела в Астану

Теги россияказахстан

Сборная России вылетела в Астану

Сборная России вылетела в Казахстан на отборочный матч Европы 2020. об этом информирует пресс-служба национальной команды.

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