Сборная России вылетела в Астану

Сборная России вылетела в Казахстан на отборочный матч Европы 2020. об этом информирует пресс-служба национальной команды.

Фото из аэропорта в Брюсселе

Защитник @ Федор Кудряшов pic.twitter.com/ZgaTFdDriX — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

Все готовы к взлёту! До встречи в Казахстане, друзья! ✈️❤️ pic.twitter.com/Js2389y6mz — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.