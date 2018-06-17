Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Египтом

Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Египта.

Сам матч с "фараонами" будет сыгран во вторник, 19-го июня. Время начала игры - 21:00 по московскому времени.

Напомним, подопечные Черчесова сегодня провели очередную тренировку.