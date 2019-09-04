Сборная России вылетела в Шотландию на матч отбора Евро-2016

Сборная России отправилась в Шотландию, где проведет матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Взлетаем! Не скучайте, скоро увидимся", – гласит пост пресс-службы российской национальной команды в Twitter.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча в 21:45 мск.

После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.

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