Сборная России выложила видео с открытой тренировки
Фото: твиттер сборной России
Сборная России поделилась видео с открытой тренировки, которая проходила на "ВТБ Арене".
Футболисты совершали пробежки, голкиперы занимались под руководством Гинтараса Стауче.
Артем Дзюба и Роман Евгеньев спорили, должен ли был последний выполнять кувырок после попадания Дзюбы мячом в перекладину.
Напомним, что 12 июня сборная России проведет первую игру на Евро-2020 против Бельгии.
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