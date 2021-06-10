Сборная России выложила видео с открытой тренировки

Фото: твиттер сборной России

Сборная России поделилась видео с открытой тренировки, которая проходила на "ВТБ Арене".

Футболисты совершали пробежки, голкиперы занимались под руководством Гинтараса Стауче.

Артем Дзюба и Роман Евгеньев спорили, должен ли был последний выполнять кувырок после попадания Дзюбы мячом в перекладину.

Напомним, что 12 июня сборная России проведет первую игру на Евро-2020 против Бельгии.

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