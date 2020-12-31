Сборная России выпустила новогодний выпуск "Наши парни"

На Youtube-канале сборной России вышел спецвыпуск "Наши парни".

Ролик посвящен встрече Нового Года. В студию были приглашены Александр Самедов и Георгий Джикия. Футболисты рассказали о своих новогодних традициях, ожиданиях от наступающего 2021 года и поучаствовали в разнообразных конкурсах от болельщиков.