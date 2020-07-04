Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова", - говорится в публикации национальной команды в твиттере.

Нурмагомедов-старший умер в пятницу утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Ему было 57 лет.

Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.

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