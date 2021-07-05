Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Фото телеграм-канал сборной России

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти Владимира Меньшова.

"Умер актёр и режиссёр Владимир Меньшов. Легенда советского и российского кино, он снял всеми любимые шедевры: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича", - говорится в публикации.

Меньшову был 81 год. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

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