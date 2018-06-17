Сборная России высадилась в Санкт-Петербурге

Сборная России уже высадилась в Санкт-Петербурге, информирует официальный твиттер команды.

Напомним, во вторник подопечные Станислава Черчесова сыграют свой второй матч на ЧМ. Соперником российской команды будет Египет. Игра состоится в Питере, время ее начала - 21:00 по московскому времени.

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