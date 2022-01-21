Сборная России ярко начала Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу сборная России разгромила сборную Словакии. Победу россиянам принесли Артём Антошкин (хет-трик), Антон Соколов (дубль), Робиньо и Иван Милованов. У соперника отличился Козар.

Россия - Словакия - 7:1

Голы: Козар, 2 - 0:1, Антошкин, 9 - 1:1, Соколов, 10 - 2:1, Антошкин, 22 - 3:1, Робиньо, 28 - 4:1 Антошкин, 29 - 5:1, Соколов, 34 - 6:1, Милованов, 36 - 7:1.

Во 2-м туре Россия сыграет с командой Хорватии, а Словакия - с Польшей.

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