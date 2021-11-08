Сборная России ярко поздравила Хиддинка с 75-летием

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Сборная России ярко поздравила Хиддинка с 75-летием

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый юбилею бывшего наставника команды Гуса Хиддинка.

"С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим", - говорится в публикации с видеообращением, в записи которого поучаствовали Сергей СемакАндрей АршавинКонстантин ЗыряновПавел ПогребнякДмитрий ТорбинскийДинияр БилялетдиновДмитрий Сычев и Сергей Игнашевич. Экс-футболисты передали голландцу свои пожелания.

Хиддинку сегодня исполнилось 75 лет. В сентябре он объявил о завершении тренерской карьеры.

Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год и выигрывал с ней бронзовые медали Евро-2008.

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