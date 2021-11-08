Сборная России ярко поздравила Хиддинка с 75-летием
Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый юбилею бывшего наставника команды Гуса Хиддинка.
"С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим", - говорится в публикации с видеообращением, в записи которого поучаствовали Сергей Семак, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Павел Погребняк, Дмитрий Торбинский, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Сергей Игнашевич. Экс-футболисты передали голландцу свои пожелания.
С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим ❤️— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021
We wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day ❤️ pic.twitter.com/GKkYns9DpF
Хиддинку сегодня исполнилось 75 лет. В сентябре он объявил о завершении тренерской карьеры.
Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год и выигрывал с ней бронзовые медали Евро-2008.
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