Сборная России ярко поздравила Хиддинка с 75-летием

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный пост, посвящённый юбилею бывшего наставника команды Гуса Хиддинка.

"С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим", - говорится в публикации с видеообращением, в записи которого поучаствовали Сергей Семак, Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Павел Погребняк, Дмитрий Торбинский, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Сергей Игнашевич. Экс-футболисты передали голландцу свои пожелания.

С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим ❤️



We wish all the best to our former head coach Guus Hiddink on his 75th anniversary. Thank you for all you’ve done, we love you, Guus Ivanovich! Have a great day ❤️ pic.twitter.com/GKkYns9DpF — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021

Хиддинку сегодня исполнилось 75 лет. В сентябре он объявил о завершении тренерской карьеры.

Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год и выигрывал с ней бронзовые медали Евро-2008.

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